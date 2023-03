Inquiétés par une lettre de la commune, les riverains proches du Wayai à Spa peuvent se rassurer: «Le courrier n’était pas clair»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si dans l’urgence et pour des raisons de sécurité on est capable de soulever des montagnes, une fois l’adrénaline passée, on se rend parfois compte que l’impact sur le portefeuille est plus grand qu’escompté. Le dernier jour de janvier, un bout de la voûte du Wayai à Spa s’est effondré. Il faut dès lors la réparer. On ignore combien cette intervention urgente de la ville va bien pouvoir coûter. Dans un courrier adressé aux riverains, elle déclare qu’il pourrait y en avoir pour 600.000 €. Dans le même courrier, il est écrit que qu’elle se réserve le droit de répercuter le prix aux riverains... Qu’en est-il réellement ?