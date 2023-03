Pas de remontada en Ligue des champions: le Real Madrid et Naples finissent le travail et filent en quarts

Le Real Madrid, roi des remontadas lors de la dernière campagne de Ligue des champions, recevait Liverpool ce mercredi en huitième de finale retour avec la nécessité de gérer son avance de trois buts glanée lors de sa victoire 2-5 à l’aller. Une mission réussie avec brio par une formation visitée qui a pu compter sur Thibaut Courtois pour préserver ses filets inviolés et qui n’a pas non plus hésité à mettre le nez à la fenêtre, se créant de nombreuses occasions de but et ouvrant la marque via Benzema à la 78e minute de jeu.

La vidéo du but