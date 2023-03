Défi relevé pour les Lady’s Glagla: les deux amies de Verviers ont terminé leur raid en Laponie

Trail, run and bike, ski de fond et parcours d’obstacles en plein hiver, dans la neige et le froid de la Laponie. C’était le programme d’enfer auquel Maud Collignon et Cécile Carnol avaient décidé de s’inscrire pour la bonne cause.

Lire aussi Deux amies verviétoises prennent part à un raid dans le grand nord pour aider des victimes du cancer

Les deux Verviétoises se sont baptisées les Lady’s Glagla et se sont inscrites à un raid 100 % féminin de trois jours, en Laponie, dans le nord de la Finlande. Elles l’ont achevé ce mardi 14 mars.