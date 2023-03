Me Mayence, l’avocat des victimes du drame de Strépy, ne croit pas à un accident: «On peut se demander si ce n’était pas un trip qui consistait à foncer sur des gens»

C’est un cheminement intellectuel qui me permet d’essayer de comprendre comment on peut faire un truc pareil. D’où cela peut il venir ? Ils sont deux, est-ce qu’ils sont deux à le vouloir et à l’accepter ?

C’est impossible de dormir avec la musique qu’ils écoutaient. Au procès, les gens vont se rendre compte de ce que c’est de se filmer quand on va vers les gens. Quand vous entendez le type de musique dont il s’agit on peut même se demander si ces deux personnes n’ont pas décidé de se faire un trip qui consistait à foncer sur des gens. Ça reste une option.

Non, dans le cadre de l’instruction un élément majeur est apparu. Pour cette victime, il s’est arrêté pour la faire tomber et puis il a accéléré pour rouler dessus. Le meurtre est une évidence. J’irai, je le dis déjà, beaucoup plus loin. Je veux que l’homicide volontaire soit retenu pour l’ensemble des personnes victimes. Quand on décide de foncer en connaissant parfaitement les lieux, c’est difficile de soutenir qu’on n’accepte pas l’idée de pouvoir entraîner la mort.

Quand vous imaginez que quelqu’un se filme au moment où il percute indiscutablement et volontairement une personne à plus de 120 km/h, que voulez-vous comme autre résultat que la mort ? Le résultat a été obtenu tel qu’il a été recherché. Qu’il y ait une personne pour laquelle on retient un meurtre ou six, ca ne changera rien la cour d’assises sera compétente. En termes de peine, au lieu de 5 ans pour un accident, on peut envisager une peine qui peut aller jusqu’à 30 ans. Je ne m’attache pas à la peine mais, pour les familles, c’est important.

Je suis tenu par le secret de l’instruction mais je peux vous répondre sur un certain nombre de points. Je vous confirme qu’il se filmait en roulant à très vive allure. Il se filmait même au moment de l’impact. Nous avons donc une certitude sur le lieu, l’impact et la vitesse.

Maître Mayence nous accueille dans son bureau au centre de Charleroi. C’est ici qu’il a travaillé sur les plus grandes affaires criminelles du pays et c’est d’ici qu’il tente désormais d’épauler plus de 50 victimes de Paolo Falzone. Si l’avocat du conducteur chauffard s’exprime souvent dans les médias, Me Mayence a choisi la discrétion. S’il accepte de se confier à Sudinfo dans une longue interview vidéo, c’est pour « garder un certain équilibre » dit-il.

Indemnisations: il ne faut pas espérer plus de 100.000 euros

Jean-Philippe Mayence n’est pas qu’un poids lourd du droit. Avec plus de 50 victimes à défendre, il est devenu un poids lourd dans la négociation avec les assurances. Le véhicule de Paolo Falzone était « valablement » assuré, L’assureur, vu la gravité des faits, semble faciliter les choses avant même la tenue d’un procès.

Ça veut dire quoi « une bonne collaboration » avec l’assurance de Paolo Falzone ?

La compagnie d’assurance du conducteur a l’obligation légale d’indemniser les parties quelle que soit la qualification des faits puisqu’on a affaire à des usagers faibles. L’indemnisation est obligatoire et cela n’a rien à voir avec M. Falzone. Allianz, depuis le départ de l’affaire, a souhaité être la plus proactive possible.

Les victimes touchent déjà de l’argent ?

Oui beaucoup de versements provisionnels se font déjà pour permettre à certaines personnes de se soigner au-delà du remboursement de la mutuelle mais cet argent permet aussi à certains de vivre pour payer leurs factures.

Donnez-nous une idée des montants. On ne comprend pas combien ça représente. C’est comme aux États-Unis ?

Non, pas du tout. Un exemple : la mort d’un enfant qui est victime d’un chauffard ivre est évaluée par les barèmes officiels à 12.500 €. Ici, la situation sera différente mais si les faits sont jugés aux assises, le dommage moral issu d’un fait volontaire peut amener à des indemnisations plus importantes mais toujours inférieures à 100.000 euros.

Et à côté de cela il y a le dommage matériel.

Oui, une personne décédée produisait de revenus pour sa famille et, sur base de ces revenus il y a un calcul pour savoir ce qu’une personne aurait pu gagner pendant ses années d’activité. Quand quelqu’un est décédé, le calcul est plus simple puisqu’on sait où on s’est arrêté et là, on peut déjà réclamer les montants. C’est plus difficile pour des gens blessés dont on doit évaluer l’incapacité.

Vous êtes là depuis le début. Vous coûtez cher ?

Les gens que j’aide ne devront pas débourser un euro. Je serai payé par des compagnies d’assurance et pour les gens sans assurance, je ne demande pas une seule avance. Je ne veux pas. C’est mon honneur et c’est mon droit.

