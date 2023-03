Destruction de la maison de Marc Dutroux à Sars-la-Buissière: Jean-Denis Lejeune réagit, «nos responsables politiques n’ont pas eu les réactions espérées»

Il y a plusieurs mois, le bourgmestre de Lobbes a également tenu à rencontrer les parents de Julie et Mélissa, les deux petites filles enlevées et séquestrées dont les deux corps ont été retrouvés finalement dans la propriété de Sars-la-Buissière il y a 26 ans. « Ils n’avaient jamais été consultés dans le dossier, j’ai tenu à le faire et je me suis engagé à les tenir au courant de la suite », a indiqué le bourgmestre de Lobbes.

L’avenir du site n’est pas encore précisément arrêté. Mais la commune, qui en est la propriétaire, envisage, à terme, d’en faire un espace ouvert au public.