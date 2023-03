Paul Magnette inquiété par la popularité du Vlaams Belang et de la N-VA en Belgique: il tacle Georges-Louis Bouchez, «le rêve du MR, c’est de reformer un gouvernement avec eux»

« C’est préoccupant, en effet. Ca m’inquiète beaucoup qu’un parti d’extrême droite, l’un des plus durs d’Europe, soit 25 %. S’ils s’allient avec les nationalistes de la N-VA, cela peut faire une majorité en Flandre qui pourrait paralyser le pays », a-t-il déclaré.

Invité sur le plateau de RTL info Signatures ce mercredi, Paul Magnette a réagi aux récents sondages flamands, plaçant la N-VA et le Vlaams Belang en tête, avec 45 % des suffrages. Pour le bourgmestre de Charleroi, il s’agit là d’une situation « inquiétante ».

Pour le président du PS, « en Belgique, nous ne sommes pas à l’abri ». « Il faut rappeler que ces partis sont dangereux pour la démocratie et qu’il faut se battre pour que ce soient des partis démocratiques au pouvoir. On ne discutera jamais avec l’extrême-droite », ajoute Magnette.

Et il ne s’est pas privé pour adresser un petit tacle au président du MR Georges-Louis Bouchez, qui se dit ouvert à la N-VA : « On a bien vu les mamours entre Georges-Louis Bouchez et Theo Francken lors d’un débat récemment. Le rêve du MR, c’est de reformer un gouvernement avec eux ».