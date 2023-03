Crise bancaire: les conseils de base pour l’épargnant belge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB) le week-end dernier secoue les marchés boursiers. Les actions bancaires s’écrasent. Mercredi, l’action du Crédit Suisse subissait sa pire journée avec un plongeon à plus de 22 % ! Quid en Belgique ? Pour se rendre compte de la situation, nous avons choisi trois actions sur le marché boursier belge (voir infographie) et le prix de l’or et avons comparé leur valeur avant et après la faillite de la SVB. Les actions bancaires s’écrasent plus que les autres produits tandis que l’or prend de la valeur.

Que conseiller aux petits épargnants belges, à l’aube de cette crise bancaire ? Faut-il acheter des actions, les revendre ? Vaut-il mieux laisser son argent sur son compte épargne ou investir dans l’immobilier ? L’or est-il toujours une valeur refuge ?

Nous avons posé toutes ces questions à Philippe Ledent, économiste à la banque ING. Celui-ci rappelle les grands principes sans réponse tranchée. La finance reste quelque chose de tellement aléatoire…