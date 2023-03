Ligue des champions: voici les clubs qualifiés pour les quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont offert leur lot de buts et de suspense. Certaines stars, comme Haaland avec cinq roses plantées mardi soir par exemple, ont brillé. Et ces joueurs ne sont pas rassasiés, eux qui ont envie de poursuivre leur route le plus loins possible.

Voici toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Nous les avons répertoriées par pays. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Italiens ont le vent en poupe…