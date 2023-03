Ligue des champions: tous ces joueurs belges qui peuvent se hisser sur le toit de l’Europe

Du côté des favoris, nos Belges du Real Madrid (Thibaut Courtois et Eden Hazard) ont l’occasion de la remporter une seconde fois de suite et d’offrir au club madrilène la quinzième Ligue des champions de son histoire. Ils deviendraient les seuls Diables rouges à réaliser l’exploit de remporter la Coupe aux grandes oreilles deux fois consécutives.

Enfin, Kevin De Bruyne et Manchester City essaieront également d’aller au bout de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après la défaite de 2021 en finale contre Chelsea et suite à sa sortie à l’heure de jeu à cause d’un contact avec Rüdiger, nul doute sur le fait que l’ancien joueur de Wolfsburg espère ajouter ce trophée à son palmarès.

Qui rejoindra le cercle privé des vainqueurs ?

Dans l’histoire du football belge, ils ne sont que 6 à avoir remporté la Ligue des champions durant leur carrière. Le premier n’était autre qu’Eric Gerets, vainqueur en 1988 avec le PSV face aux Portugais du Benfica Lisbonne. Ensuite, Daniel Van Buyten est venu ajouter son nom en 2013, après une finale 100 % allemande entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund de Marco Reus.

Divock Origi, buteur lors de la finale, a été un artisan majeur de la victoire des Reds de Liverpool lors de l’édition 2018-2019. Simon Mignolet faisait aussi partie de la sélection de Jürgen Klopp.