Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 10 juin 2021, les Louviérois Alfio Sardo et Nathalie Gondry perdaient leur fils Matthieu suite à un horrible accident de voiture à Jemappes. Six mois plus tard, le 20 mars 2022, le drame de Strépy fracassait la vie de nombreuses familles...

« J’ai rencontré à plusieurs reprises l’association des victimes de Strépy afin de cerner aux mieux nos attentes respectives. Pour nous, à partir du moment ou la vitesse excessive (se combinant ou non à une conduite sous influence d’alcool ou de drogue) provoque un ou des décès, on dépasse le simple fait de roulage. Ce qu’il y a de neuf, c’est que grâce à la médiatisation, la douleur des victimes a pu s’exprimer de manière beaucoup plus prégnante et que cela a incontestablement fait bouger les lignes ».

***** ***** ***** **** ********* *** ********** ********** ********* **** ** ********* ******** ** ********** ****** * ***** ********** **** ***** ******** ***** ** ****** *** ********* ** ********* ** ***** *** ** ****** ************* ** ****** *** *** ********** ************** **** *** ** ****** ******* ** ****** ** ********* ** *****************

** * ******** ***** ***** ***** *********** **** ************ ** ******** ****** *** ***** ******** ***************** ** ********** *** ***** ********* ** *** ******* ************** ** ******** *********** ** ****** ** ****** ********* ** ****** ** *********** ** ***** ** ******** ***** ** ****** ** ******** ** ** *** ** ********* ** ************ ************

************* ** ******** **** *********

***** ***** ****** ********* *** ** **** *** **** ** ******** ** ****** **** **** ** ******** ************* *** **** ** ********** ***** ****** ** ** *** ******** ***** ** *** ******** ** ******* ********* ***** **** ********** ************ ** ******** *** ** ******** ** ****** *** **** *********** ** ********* ***** ********** ** ********* ****** ***** ************ ******* **** *** ********** *** ** ******* ********** ************ ** ***** **** * ************ ***** **************

Lire aussi Le Louviérois Matthieu Sardo tué dans un crash à Jemappes: Lucas, le conducteur, écope de 4 mois de déchéance de permis

** ****** ***** ** ***** *********** ********** *** **** ******* *** ****** ** ********* ** ******** ***** ** ********** ** ********* ** **** ** *** ********** ** ******** **** ********* **** ** ** ****** ****** ** ******** *********** ** ** *** **** **** ********** ********** ****** ***** ******** ** ******* *** ****** ** ******** ************ ** ******** *** *** ** ********* ************ ** ** ********* **** ** ********* ************ ** **** ** ***** ** ***** ***** *** ******** ********** ** *** ********* ********************* ******** ***** ******

** *********** ******** ********** *** *** ************** ****** ********* ************ ** ****** ** *** **** ****** ******** ** ********* ** *** ********* ********* ** ******* ** ** ****** **** ******** *** ** **** **********

** **** ****** ************** ******* ********* ***** ** ** *** ******* ******** ****** **** ******* **** ******* ******** ******** ** ***** ** ********** *** ******* ** **************** ********* ** **** *** ******** **** *********** ** ***** ***** ** ***** *** *********** *** ***** ** ********** *************** ************ ** ******* ***** ******* *** ******** ** *** *********** **** ** ******* **** ***** **** ****** ********* *** ******** **** ****** **************** ***** ************ **** ** ********** ********** ** ***** *** * ******** **** ** ***** ***** **** * ******** ***** ********* ********* **** ******** ** ********** ***** **** ** ******* **** **** ** ***** ******** ** ****** ********* ** ****** ** ****** ** **** ******* ****** ***** ****** **** ******* ** ***** ********* ********* *** ** ********** ************* ** *********** ** ********** ** ****** *** **** ******* ** ** ******* **** ***** ***** ****** * ***** ******** *** ** ****** *** ********** *** ****** ** ******* ** ****** ************ *** ** ********* ****** ******* ****** ** ***** ** ** ********* ** ***** *** *** ******** **** ** ***** ****** *********** *** ***** *********** ********* **** *** *** ***** **** ****** ** ******** **** * ***** ******* ** ***** **** ******** ******* **** *** ********** ******* ** ** ******* ********* *** ******* ***** ***** ****** ** *** ** ************************ ***** ***** ******** ******* ** **** *** ******** ********** **** **** ******* **** ** ****** ** ******* *** **************** ** ************* ***** ** ******* ** ******* ********** ***** **** **** ******* ** *************** ** ******** **** ***** ***** ** *** ****** ********** **** ***** *********** **** ** ***** ************* *** ****** ****** ********** ** ** ********* ************* ************* ** ********* ** **** *************** ** ** *** ****** **** *** ****** *************** ***** ** *********** *** *****************

****************** *** **** ******** ****** *** ************

************** ***** ***** **** ********* ** ******* ** ********** ** **** *** ********* *********** ******* *** ********* ** ******* ** ****** ** **** ** ***** ******** *** ***** **** ********** *** *********** ** ** ***** *********** ** * ******** **** ** ********* ******** ** ********** ******* ** ********* ********** ** ****** ****** ** ******** ********* ***** ******* ********* ** ******** ** ************** ******** ******** ********** ** ******* ** ******** ** ** ******* **** *** ******* *** ************* ** ******** ** ** ******** ** ******** ********* ** ******** ******** ** ** ** ********** ********* ******** ** ******

************** ***** ********** ****** ****** ****** ** ******** ********* **** ** **** *** ************ ********* ******** ***** *** ********* ******** **** ** ****** **** ** ******* ** ****** ********* **** *** ***** ** ********** ******** **** ** ***** ** ** ******** ******* ** ****** ** ******* **** **** ***** **** ** ** **** ********** ******** ****** ***** ********** ******** ****** **** ******** ******** ********* * ** ** ***** **** ****** *** ******** **** ** ******* ** ******** *** *********** **** ************** ** ** *** ********* * ** ***** ** ********* *** ********* ** ************** *** **** **** ****** ******* *********************

***** ** *** ******* ********* **** * ***** **** ****** ******* ***** ********** ** ******** ** ***** ********* * ********* ** ******* ** ********* ** ************* **** *** ********* *** ***** **************** * ******* ******* ***** ** ************** *** ** *********** ****** ****** **************** *** ** * ***** ******* ***** ********* ********* ** ** ******* ********** ****** ********* ** **************