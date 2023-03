La Corée du Nord tire un missile balistique le jour d’une visite de Yoon au Japon

Washington et Séoul ont renforcé leur coopération en matière de défense face aux menaces militaires et nucléaires croissantes de la Corée du Nord, qui a multiplié ces derniers mois les essais d’armes.

Le missile, non identifié, a été tiré dans les eaux à l’est de la péninsule coréenne, a déclaré l’état-major dans un communiqué, sans donner davantage de détails.

Cette nouvelle démonstration de force survient quelques heures avant une visite à Tokyo du président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour aborder notamment la question des programmes nord-coréens de missiles et d’armement nucléaire, et au moment où Séoul et Washington conduisent des manoeuvres militaires communes que Pyongyang considère comme des répétitions d’une invasion de son territoire.