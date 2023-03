Basket - EXCLUSIF | Le jeune joueur du Spirou Charleroi Archange Izaw Bolavie a beaucoup appris de sa suspension, qui se termine : «Je réfléchirai avant d’agir» (VIDEO)

Archange, pouvez-vous vous présenter ? J’ai 21 ans. C’est ma première saison au Spirou. Avant, j’étais à Louvain avec l’équipe B. Je suis né à Bruxelles et j’habite à Alost. J’ai commencé le basket vers treize ans à Asse-Ternat.

Au début, j’étais un peu frustré de ne plus avoir de match. D’un autre côté, j’en ai profité pour m’améliorer un peu plus que d’habitude via des entraînements supplémentaires. Cela m’a aussi permis de prendre conscience de ce que j’avais fait. Ce qui a été également positif, c’était de regarder mes équipiers en tant que spectateur, d’apprendre de ce que je voyais.

Lire aussi Basket - Affaire Bolavie au Spirou de Charleroi : l’arbitre assure ne pas avoir été touché, le joueur présente ses excuses Avant l’incident avec cet arbitre, aviez-vous vécu des choses difficiles sportivement ou en privé qui pourraient expliquer en partie ce qui est arrivé ? Non… J’ai reçu plusieurs coups au visage pendant ce match. Mais ce n’est pas une excuse. Vous n’avez pas l’air bien méchant… C’est la première fois qu’une telle chose vous arrivait ? Oui… Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une personne calme. Qu’avez-vous fait lors de la tempête médiatique ? Au départ, je ne savais pas vraiment comment gérer cela, c’était nouveau pour moi. Je n’avais encore jamais bénéficié d’autant d’attention. Je me suis écarté des réseaux sociaux et je n’ai pas lu les journaux. J’ai eu la chance d’être soutenu à tous les niveaux du club : par les joueurs, le staff et la direction. Lire aussi Scandale en basket: un joueur pro du Spirou de Charleroi frappe un arbitre en Division 2 (vidéo) L’arbitre a déclaré que vous ne l’aviez en fait pas touché. Vous confirmez cela ? Tout à fait. Avez-vous eu un contact avec lui depuis les faits ? Après le match, j’ai voulu aller vers lui pour m’expliquer mais il a préféré ne pas me voir, ce que je comprends. Je n’ai plus eu de contact avec lui. J’ai rapidement présenté mes excuses par vidéo via le club. Est-ce que cet épisode va vous bonifier ? Je pense que oui. Déjà, j’ai réalisé que je devais réfléchir avant d’agir, c’est-à-dire le contraire de ce que j’ai fait lors de l’incident. C’était trop tard… Dorénavant, ce sera différent. Pendant votre mise à l’écart, vous avez participé à des activités auprès des jeunes du Spirou à la demande du club… Je suis allé voir des joueurs et leurs entraîneurs plusieurs fois. Je n’ai pas vécu ça comme une punition. J’ai même plutôt aimé cela. C’était une belle expérience. Je vais bientôt arbitrer des matches. Vous redevenez sélectionnable. Comment appréhendez-vous votre retour ? Un peu comme en début de saison, je stresse comme si j’allais faire mon premier match. Mais sinon, rien d’autre de spécial… Vous n’avez pas peur que tout cela vous freine dans les duels, dans l’engagement physique en général ? Du tout car le coach fait tout à l’entraînement pour que je réagisse bien sous la pression physique. Je suis confiant. Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Je vais essayer d’obtenir plus de minutes avec l’équipe A et donc de l’expérience. Après deux mois sans jouer, je devrai d’abord rattraper des sensations. Vous risquez d’être provoqué par des joueurs, par des supporters… Vous y êtes préparé ? Oui, bien sûr. Cela fait deux mois que l’on m’y prépare. Je suis prêt à y faire face. Je regarderai mon coach s’il se passe quelque chose. Pour conclure, un mot pour l’une ou l’autre personne ?