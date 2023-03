NBA: les Los Angeles Clippers résistent aux 50 points de Stephen Curry, Philadelphie enchaîne

Pour répondre à Curry, les Clippers ont pu se reposer sur leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, auteurs respectivement de 30 et 24 points. Du côté des Warriors, Curry a été trop isolé et seul Jordan Poole a été en mesure de l’épauler avec 19 points.

Au classement, Los Angeles en profite pour prendre la 5e place de la conférence Ouest devant Golden State. Derrière le top 6, Minnesota s’est incliné à domicile face à Boston (102-104) mais les Timberwolves restent 7es devant Dallas, vainqueur après prolongation de San Antonio (128-137). Oklahoma City est 9e devant les Los Angeles Lakers, surpris à Houston (114-110).