Bertrix et Viva For Life à nouveau réunis pour la 11e édition: «C’est un très beau remerciement pour tout le travail fourni!»

23 décembre dernier... La place des Trois Fers scintille pour mettre en lumière le montant final récolté : 8.034.120 €. Nouveau record bien atteint ! Bertrix a alors de quoi se réjouir pour cette 1e édition menée en Province du Luxembourg. Près de trois mois plus tard, la ville située au cœur de la Vallée de la Semois peut à nouveau sourire puisque c’est officiel : Viva for Life redéposera ses valises à Bertrix pour sa 11e édition qui se déroulera du 17 au 23 décembre prochain !

Si Bertrix a vécu au rythme de Viva for Life durant toute cette fin d'année 2022, la commune et ses habitant.e.s seront vite remis dans le bain de l'opération de solidarité. Et pour cause, la prochaine destination de Viva for Life est connue : Bertrix accueillera à nouveau le Cube et ses habitant.e.s en décembre prochain, dans 9 mois exactement. L'occasion pour les bertrigeois de prouver une nouvelle fois qu'ils ont du cœur.

Une nouvelle réjouissante à bien des égards comme nous l’explique Mathieu Rossignol, le Bourgmestre de Bertrix : « L’édition s’est très bien passée, donc nous étions assez confiants. Nous avons eu une réunion de débriefing, et on sait qu’il y a des points à améliorer. C’est en tout cas un très beau remerciement pour tout le travail effectué. J’espère qu’on va battre les records pour 11e édition ! La RTBF a compris je pense qu’en faisant une édition aussi loin de Bruxelles, ça permet aussi de toucher un public plus lointain et de le faire se sentir impliqué. »

127 défis réalisés Au-delà de Bertrix, c’est toute la province de Luxembourg qui s’est merveilleusement mobilisée pour cette 10e édition. Un élan de générosité formidable qui a permis en quelques mois d’organiser : - 127 défis au sein de la Province du Luxembourg ; - Dont 73 défis organisés dans la commune de Bertrix pour un montant de 169.497 euros.