«Je n’étais plus heureuse, je n’avais plus ma place»: la journaliste qui était pressentie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h quitte TF1

« Je suis partie car je n’étais plus heureuse. La page s’est tournée quand Jean-Pierre s’est retiré du 13h pour aller sur LCI. Je suis restée un an, mais je ne m’y retrouvais plus. Ce que l’on me proposait n’était pas réjouissant. Je n’avais plus ma place », a expliqué Dominique Lagrou Sempere au magazine Ici Paris, précisant qu’elle aurait « adoré » assurer la présentation du 13h de TF1.