Le grand retour de Rafael Nadal se précise: il a été le premier joueur à s’inscrire pour ce prestigieux tournoi

Rafael Nadal, 36 ans, avait été contraint à l’abandon au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier lors son duel contre l’Américain Mackenzie McDonald. Des examens avaient confirmé une lésion de grade 2 dans le psoas iliaque de la jambe gauche de l’Espagnol contraint au repos entre six et huit semaines.

Ces dernières semaines, ’Rafa’ a repris un entraînement léger et a dû déclarer forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami. L’Espagnol vise cependant un retour pour la reprise de la saison sur terre battue et s’est déjà inscrit au Masters 1000 de Monte-Carlo. «Rafa a été le premier joueur à s’inscrire. Il veut jouer ici car il aime tellement ce tournoi», a déclaré Massey.