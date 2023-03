«Pour moi, c’est un assassinat»: Yannick a le cœur brisé après la mort de son chien empoisonné lors d’un championnat de canicross, «c’est une ordure qui a fait ça»

Yannick est encore sous le coup de l’émotion, trois jours après le drame. Engagé aux championnats de France de canicross à Vauvert (Gard) dimanche, ce licencié du club de Caudry a perdu son chien, Palma, empoisonné par une boulette de viande bourrée d’un produit toxique. Deux autres animaux sont morts. Rentré dans l’Aisne ce mardi 14 mars au soir, il a raconté cette journée « cauchemardesque » à nos confrères de L’Aisne nouvelle.

« Dimanche matin, on est arrivé sur les lieux au lever du jour. La première chose qu’on a faite, c’est de sortir les animaux. Ma fille était avec son chien, Lou, ma femme promenait Palma et moi j’étais avec Olya. Ça a duré une dizaine de minutes, le temps qu’ils fassent leurs besoins. On les a remontés dans le camion pour se préparer à la course. Et elle a commencé à beaucoup saliver et à avoir des spasmes. Avec un autre canicrosseur, on l’a portée en courant vers le vétérinaire.