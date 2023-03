«Pornhub, gros plan sur le géant du sexe»: les coulisses scabreuses du YouTube du porno racontées dans un documentaire sur Netflix Comment la pornographie s’est-elle transformée en une industrie ultra-lucrative sous le nom de Pornhub ? Décryptage de ce succès à plusieurs milliards de dollars, qui cache pourtant des affaires sordides… Netflix

Par Muriel Heymans

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme la plus célèbre du Web, sachez que Pornhub est tout de même le site Internet le plus visité du monde ! Son succès repose en grande partie sur le libre accès des usagers aux contenus « hot » qui sont mis en ligne par des producteurs ou d’autres tiers. On le résume souvent comme le YouTube du porno.

de videos

Cette plateforme pour adultes créée en 2007 a bouleversé le mode de fabrication et de distribution de la pornographie. Cette évolution a permis aux créateurs de contenus érotiques de toucher les spectateurs en masse, faisant gagner des milliards de dollars à la société. Mais derrière le succès phénoménal de ce « géant du sexe » se dissimulent des histoires peu reluisantes. Pornhub a fini par être rattrapé par des accusations d’exploitation d’images de rapports non consentis et de trafic sexuel. En 2020, le « New York Times » avait épinglé le site après la diffusion de contenus illégaux, des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie. Le documentaire se concentre d’ailleurs principalement sur ces révélations-chocs.

Lire aussi «Beast»: plus de six mois après sa sortie en salle, ce film fait doublement cartonner Idris Elba sur Netflix!

Tout cela avec des entretiens de militants, d’anciens employés et d’acteurs pornos, tels que Siri Dahl, Cherie DeVille et Asa Akira, qui offriront un aperçu plus approfondi des bons et des mauvais côtés de l’industrie. « Notre espoir est que ce film génère des conversations importantes sur le sexe et le consentement, à la fois sur Internet et dans le monde », raconte la réalisatrice, Suzanne Hillinger.

« Pornhub, gros plan sur le géant du sexe », disponible sur Netflix.