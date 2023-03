Fête des bébés 2022

Le bourgmestre Eric Hautphenne a procédé à l’accueil de l’assemblée et s’est réjoui de ce joli nombre de jeunes Héronnais soulignant que ce nombre de naissances devrait positionner Héron à la 7ème place des communes les plus jeunes de Wallonie.

Ce samedi 11mars, parents et enfants ont été invités par les Autorités communales à une petite réception à la Salle Plein Vent à Couthuin. À cette occasion, chaque famille a reçu un chèque de 100 € ainsi qu’un petit cadeau.

Christophe Mathieu, échevin de l’enseignement et de la petite enfance, a, quant à lui, affirmé la volonté de la commune de Héron d’accompagner, le plus loin possible, les parents.