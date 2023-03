«Ce soir c’est Palmashow»: une émission de parodies dans la veine des Inconnus

A l’instar de la troupe du Splendid, qui s’est connue sur les bancs de l’école, le Palmashow, c’est aussi l’histoire de deux potes, Grégoire Ludig et David Marsais, amis depuis le collège, qui décident de former un duo d’humoristes au début des années 2000, à l’aube de la vingtaine. Le nom? Palmashow, contraction de Palmarès, l’ancien groupe de rap de Grégoire, et de show… pour le show (faut pas toujours chercher plus loin). S’ils se produisent rapidement sur scène, ce sont leurs parodies de films diffusées sur YouTube dès 2006 qui vont faire la gloire du tandem, au point de très vite taper dans l’œil de C8, où ils enchaînent dans les années 2010 les soirées, avant finalement d’être «chipés» par TF1. Un premier prime time est proposé début 2019, avec un joli score d’audience (4,5 millions de téléspectateurs outre-Quiévrain). Il a cependant fallu attendre quatre ans pour que leur second prime sur la première chaîne française soit diffusé, ce vendredi. Mais pour avoir vu l’émission qu’ils nous ont concoctée, l’attente en valait la peine, pour peu, bien sûr, d’aimer un humour qui se moque de tout, même s’il ne fait pas toujours dans la dentelle.

De fait, ce deuxième numéro de «Ce soir c’est Palmashow» comprend tout ce qui a fait le succès du duo, avec une succession ininterrompue de parodies. Dès la séquence d’ouverture, on a droit à «On s’en fout des paroles» avec des candidats qui chantent comme des casseroles, «Le super pâtissier», où Mercotte et Cyril Lignac n’en peuvent plus de goûter des gâteaux, la série «Les vacances d’amour» avec des acteurs de 50 ans qui pensent toujours en avoir 16, etc. Les débats interminables des chaînes d’info sur tout et sur rien sont aussi passés à la moulinette (thème du jour: en hiver, la neige tombe toujours de haut en bas?).