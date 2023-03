«La planète des singes»: la saga va être relancée

Au début des années 2010, la Fox décide de faire un reboot de « La planète des singes », en commençant par les origines de ce qui va amener la Terre à être dominée par les primates. Pour être franc, à l’époque, on était sceptiques, surtout après la déception du remake signé par Tim Burton dix ans plus tôt.

Six ans après le dernier volet, Disney (qui a racheté la Fox entre-temps) a décidé de relancer à nouveau la saga. Le tournage de « Kingdom of the Planet of the Apes » vient ainsi de débuter. L’histoire se déroule plusieurs années après « La planète des singes : suprématie ». Si les humains vivent désormais quasiment à l’état sauvage, les singes dominent la planète. Mais au sein de ce nouveau royaume simiesque, des clans s’opposent et certains singes commencent à en asservir d’autres. Sortie prévue en salle en 2024.