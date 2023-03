Un cocktail d’histoires bourré d’humour et d’émotions, de péripéties, de révélations inattendues. Entre réalité et fiction, 84 minutes d’amour avant l’apocalypse joue avec les codes de la narration et explore les possibles de la réalité théâtrale.

La dernière pièce de Simon, une histoire d’amour, doit être envoyée au metteur en scène dans trois jours. Le hic, c’est que l’amour, il n’a jamais vraiment expérimenté. Il y a bien cette actrice, Lucie, mais c’est à peine s’il est parvenu à lui dire bonjour. Lorsqu’il découvre qu’elle est à côté de lui dans l’ascenseur, il lui fait part de toute son admiration… Mais la jeune femme le détrompe : elle n’est pas Lucie, mais Anna, sa sœur jumelle, spécialiste de physique quantique. Lucie, elle, est morte brutalement, noyée, comme Ophélie dans Hamlet. Simon, par la fiction, va tenter de vivre son histoire d’amour impossible avec Lucie ou Anna ou les deux. Et c’est cette histoire-là que nous allons vous raconter.