PromAndenne bientôt trentenaire!

Un millésime qui marquera le trentième anniversaire de l’association andennaise. Ce sera le 25 mai et l’événement sera célébré par un grand jeu, « promAndenne est dans le pré », au cours duquel des équipes formées par les entreprises andennaises s’affronteront amicalement. Un outil paracommunal Active sur le terrain depuis 1993, l’asbl promAndenne a pour mission de soutenir l’activité économique à Andenne. Son équipe collabore au quotidien avec un réseau de partenaires spécialisés pour offrir aux entreprises locales, des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins.

2022, on maintient le cap Stephan David, vice-président de promAndenne a procédé à l’accueil d’une belle assemblée, environ 90 personnes, constituée d’entreprises, d’élus politiques, d’indépendants et de commerçants. Pour rappel, promAndenne a créé une structure dédiée aux commerçants, Shop In Andenne. Tiffany Evrard a pris le relai, à la manœuvre, de Caroline Finfe, partie pour d’autres cieux, et fait preuve d’un grand dynamisme, souligne le vice-président. Ce dernier a excusé l’absence du président, Michel Boulvin, qui vit une cruelle épreuve avec la perte de son épouse. Un moment de silence a été respecté en sa mémoire. Geneviève Danthinne, chargée de projets, a ensuite dressé le bilan de l’année écoulée.

Après une reprise post-covid, la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie ont fait exploser les charges des entreprises, indépendants et commerçants. Pour l’instant, Andenne maintient le cap avec une dynamique d’emplois qui reste performante. De nombreux projets d’investissements se sont poursuivis au niveau des entreprises sur les parcs d’activités de Mécalys, la Houssaie et Seilles.

Au niveau du commerce, le solde d’ouvertures nettes reste positif. Le territoire d’Andenne reste propice. Des jeunes se lancent, continuent à créer et à développer leurs activités. 2023, deux grands défis Geneviève Danthinne évoque ensuite les deux grands défis pour l’avenir. La transition énergétique, la captation et le maintien des compétences sont les enjeux qui resteront majeurs en 2023. La Ville d’Andenne est très proactive en matière de transition énergétique en collaboration, notamment, avec l’AIEG. L’accueil des nouvelles entreprises qui finalisent leur installation et le renforcement de l’attractivité commerciale se poursuivront en 2023. Une année qui se dessine déjà comme bien chargée. Pour terminer, Laurent Lambeets, directeur général de Fournipac, a présenté son entreprise. Une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL). Il s’agit d’une entreprise de travail adapté spécialisée dans la fabrication, l’emballage et le stockage de produits alimentaires. Enfin, Philippe Ledent, expert économiste chez ING, a exposé les perspectives financières des prochaines années. Quelques chiffres de l’économie andennaise 9500 emplois (3500 emplois de plus en 30 ans) Deux nouveaux parcs complets 550 entreprises