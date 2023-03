La nouvelle saison de «Léo Matteï» avec Jean-Luc Reichmann s’achève: «Avec ma femme, c’est un travail d’équipe»

C’est vraiment un travail d’équipe. Ça fait plus de dix ans qu’on a décidé de bosser ensemble, mais on s’est toujours dit qu’il fallait faire attention. Il faut garder des plages à la fois pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour notre équilibre familial.

Il n’y a pas un seul de nos six enfants qui, pour l’instant, a envie de faire de l’audiovisuel. On en a encore quatre sous notre toit, et aucun n’a exprimé le désir de faire comme papa et maman. La télé, ce n’est pas du tout ce qui les attire. Après, ils ont vu qu’on travaillait énormément, ça les a peut-être dégoûtés. (Rires.)

Vous présentez « Les douze coups de midi » depuis 2010, ça ne vous lasse pas ?

Je me sens plus motivé que jamais. Comment ne pas être heureux avec un projet qu’on a créé depuis « Attention à la marche ! » sur TF1, et que TF1 me fasse confiance ? Ce qui me plaît surtout, c’est d’être rassembleur et d’envoyer des messages positifs. Je tiens à garder cette fraîcheur, apporter du soleil aux gens.

Il ne vous reste qu’un an sous contrat avec TF1 et Endemol, mais on ne doit pas trop s’inquiéter, alors…

J’ai la chance d’être en bonne santé. Tant que j’aurai cette santé physique, morale, et que je serai accompagné de gens qui ont envie de travailler avec moi… je ne vois pas pourquoi je voudrais que ça s’arrête.

Si l’aventure s’arrêtait, comment imaginez-vous l’après ?

Je ne me suis même pas posé la question, et je ne vois pas pourquoi je me la poserais, parce que tous les voyants sont au vert.

Certaines personnes accusent toutefois l’émission de tricherie ou de favoritisme…

Qu’elles n’hésitent surtout pas à s’inscrire et à venir, comme ça, elles verront comment ça se passe pour de vrai. Il faut arrêter de juger quand on ne sait pas. C’est trop facile de critiquer derrière les tablettes, ordinateurs ou téléphones portables. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de raconter des histoires au quotidien avec des gens ordinaires qui ont des parcours extraordinaires. Alors, que toutes ces personnes qui disent que c’est pipé n’hésitent pas à venir tenter leur chance. Elles seront très heureuses à la fois, je suis sûr, d’avoir une expérience différente dans leur vie et de tenter de remporter des gains.

Vous prêtez attention à ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux ?

Je lis tout. Je n’ai pas de community manager, c’est moi qui suis derrière tous mes réseaux… mais je reste un éternel optimiste. Quand je vois des critiques qui ne sont pas constructives, je ne les prends pas en considération.