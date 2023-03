Château de Chantilly : un domaine d’exception pour une parenthèse enchantée !

Le domaine de Chantilly est un must à moins de 3 heures de notre plat pays. Pousser la porte du château, c’est s’assurer la vie en grand et un émerveillement à chaque instant.

Entrer dans le Château de Chantilly est une expérience incontournable qui ravira tous les visiteurs. Commençons par la découverte des appartements privés du Duc d'Aumale qui est un véritable plaisir, avec les cheminées en marbre, les dorures, lustres et autres drapés qui vous transportent littéralement dans le temps. Le Musée Condé, quant à lui, abrite les collections rassemblées par le maître des lieux, offrant une visite des plus admirables.

Le parc du château est un écrin des plus romantiques, avec ses canaux, rivières, fontaines et cascades, où l'on ne sait où regarder. Les Grandes Ecuries du domaine sont, quant à elles, un incontournable pour les amateurs de chevaux : elles sont uniques en leur genre ! Si un spectacle équestre est prévu lors de votre visite, n'hésitez pas à y assister, vous ne serez pas déçu !

Il est impossible de quitter le domaine sans passer par les "Goûters Champêtres", situés dans le parc, où vous pourrez déguster la célèbre chantilly traditionnelle à base de crème crue. Si vous voulez en apprendre plus sur la préparation de cette crème légère et blanche, rendez-vous dès lors à l'Atelier de la chantilly, un salon de thé qui vous apprendra à la monter dans les règles de l'art.

Et puis, comment ne pas parler du Musée de la Dentelle, un petit musée qui vous révèlera tous les secrets de cet artisanat délicat. Ce musée est le trait d'union parfait entre le château et la crème chantilly, offrant une expérience délicate et raffinée.