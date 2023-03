Six suspects de trafic de stupéfiants dans le Quartier Nord arrêtés par police de Bruxelles-Nord

L’enquête a permis d’identifier les individus impliqués dans le trafic de stupéfiants et de préciser les rôles de chacun dans la vente de marijuana et de cocaïne dans ce quartier. Les perquisitions de ce 14 mars ont été exécutées par la Brigade Judiciaire Centralisée de la zone de police Bruxelles Nord, avec l’appui de différents services de PolBruNo, d’autres zones de police, ainsi que de la Police Fédérale.

Les perquisitions de ce 14 mars ont permis d’interpeller six suspects et de saisir 1,4 kg de cocaïne, 2,3 kg de cannabis, 120 g de haschisch et 50.000€ en cash. Six suspects ont été mis à disposition de la juge d’instruction. Ils ont été placés sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction.