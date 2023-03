L’opposant russe Evguéni Roïzman de nouveau interpellé

Dirigeant d’une fondation caritative à son nom et l’une des dernières figures de l’opposition encore en liberté, M. Roïzman, 60 ans, «va être emmené au commissariat» et les autorités vont décider s’il sera placé ou non en détention administrative, a indiqué l’avocat Vladislav Idamjapov, cité par les agences de presse Tass et Ria Novosti.

Selon des médias, M. Roïzman a été interpellé, car il est soupçonné d’avoir, en mai 2022, partagé sur le réseau social russe VK une publication de la Fondation anti-corruption de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, désignée organisation «extrémiste» et dissoute en 2021 par les autorités.