Elizabeth Banks: la femme derrière «Cocaine Bear»!

Révélée dans les années 2000 en incarnant la secrétaire du rédacteur en chef du « Daily Bugle » dans la trilogie « Spider-Man » de Sam Raimi, Elizabeth Banks s’est ensuite spécialisée dans les comédies, comme celle que rediffuse ce samedi Plug, dans laquelle elle partage l’affiche avec Cameron Diaz et Jennifer Lopez, ou « 40 ans, toujours puceau ». On l’a vue aussi dans la saga « Hunger Games » (où elle incarnait Effie Trinket, l’hôtesse du District 12).

Mais en 2013, elle se tourne également vers la réalisation. On lui doit, en 2015, « Pitch Perfect 2 », où elle joue aussi, et en 2019 « Charlie’s Angels », le dernier reboot en date de « Drôles de dames ». Et puis, c’est elle aussi, derrière la caméra, qui vient de signer « Cocaine Bear » (traduit en « français » par… « Crazy Bear »). Une série B ultra-gore et second degré où un ours devient fou après être devenu accro à la cocaïne et se met à tuer tous ceux qui passent sous ses griffes.