Ganshoren inaugure son antenne Lisa, pour renforcer les relations entre citoyens et forces de l’ordre

Leur mise en place dans différents quartiers a été approuvée il y a un peu plus de deux par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale via une résolution.

Ganshoren ouvre donc son antenne de quartier et propose un espace relais dédié aux préoccupations de ses citoyens. Plus de proximité et plus de prévention sont à l’ordre du jour de ce projet subsidié totalement par la Région pour un montant de 88.600 €.