«Deux supporters poignardés mais il y a pire»: les propos choquants d’un journaliste français en plein direct à la télévision

De nombreux ultras allemands, encagoulés et vêtus de noir, ont lancé des projectiles et fumigènes sur des policiers qui ont répliqué avec des jets de gaz lacrymogènes, selon des images diffusées par les médias italiens. Une voiture de police a notamment pris feu.

Quelques minutes avant le coup d’envoi de cette rencontre, Canal+ a décidé de donner la parole à Philippe Carayon, leur journaliste présent sur place, et à Grégory Sertic, ancien joueur passé notamment par Marseille et Bordeaux devenu consultant pour la chaîne. Et le premier cité s’est distingué par des propos assez interpellant… « La fête est gâchée pour nous », a expliqué Philippe Carayon. « Toute la journée, de violents incidents ont opposé supporters italiens et allemands, supporters des deux équipes et la police. Pourtant, l’UEFA nous l’a confirmé : bien qu’ils soient venus en nombre, aucun supporter allemand n’a, a priori, de ticket pour ce match. Deux hommes ont été poignardés : selon nos premières infos, il s’agirait de supporters napolitains. Mais il y a bien pire que ça : Grégory Sertic, que je remercie beaucoup d’être présent pour ce direct, a été non seulement témoin mais également victime de bagarres en arrivant au stade. »