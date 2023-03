Alexandre Destro («Mariés au premier regard»): «Dans un couple, la souffrance est terrible»

En quoi consiste votre travail avec les nouveaux couples de « Mariés au premier regard » ?

Nous sommes quatre experts : la docteure en psychologie Catherine Solano, la docteure en sociologie spécialisée dans la sociologie du couple et de la famille Audrey Van Ouytsel, la docteure en psychologie et coach en image de soi Céline Delfosse, et moi-même. Nous avons reçu 60 participants présélectionnés qui ont répondu à un questionnaire de plus de 250 questions. Si une compatibilité de minimum 70 % se dégage entre deux participants, nous les rencontrons séparément. Eux se voient pour la première fois le jour de leur mariage.