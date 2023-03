Déplacements des élèves bruxellois : la marche et le vélo supplantent la voiture!

Ce 16 mars, écoles, associations, partenaires « mobilité active » se retrouvent au Salon bruxellois de la Mobilité Scolaire, l'occasion de faire le point sur l'évolution des tendances au niveau des déplacements de/vers les écoles bruxelloises et les nouveautés offertes par Bruxelles Mobilité aux écoles dans le cadre des Plans de Déplacements Scolaires. « L'enjeu des déplacements scolaires est essentiel car il va bien au delà de la mobilité, c'est une questions de santé publique, de qualité de l'air, de sécurité routière et de convivialité. Sensibiliser et éduquer les élèves, leurs parents et le personnel de l’école à la mobilité active et rendre les abords des écoles plus sûrs constitue un véritable cercle vertueux. Cela permet à plus de parents de se sentir à l'aise de laisser leur enfant se déplacer à pied ou à vélo. Et donc à plus d'enfants de pouvoir être actif sur le chemin de l'école, ce qui est excellent pour leur autonomie, leur santé et leur concentration pendant la journée. », explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Un tiers des écoles de la région travaillent de manière structurée sur la question de la mobilité active et de la sécurité routière. En effet, 276 écoles sont actuellement actives dans la démarche « Plan de Déplacements Scolaires » (sur +- 800 écoles au total).

Par rapport à 2020, Bruxelles Mobilité note dans les parts modales une augmentation des modes actifs (+0,4% marche, + 1% vélo, 0,7% trottinette) et des transports publics (+1%), ainsi qu’une diminution de l’usage de la voiture (-2%) et du bus scolaire (-1%).

Du côté des enseignants, depuis l'analyse des parts modales faite en 2020, Bruxelles Mobilité note -5% d'usage de la voiture et +2% d'usage du vélo. Dans le cadre des Plans de Déplacements Scolaires, Bruxelles Mobilité offre un soutien direct aux écoles en mettant à disposition parkings vélos et trottinettes, vélos, draisiennes, casques, formations (mécanique vélo,...), animations (découverte du quartier,...), etc… Les nouveautés 2023 Afin d’accompagner les enseignants des écoles maternelles et primaires dans l’apprentissage et de la pratique de la marche et du vélo avec leurs élèves, Bruxelles Mobilité a développé des programmes d’apprentissage, en collaboration avec les ASBL COREN et GoodPlanet. Il existe en effet des kits éducatifs marche et vélo pour les enseignants du maternel et du 1 er degré de primaire. Chaque kit est composée d’un manuel pédagogique destiné aux enseignants, d’une fiche de contrôle, d’une fiche d’auto-évaluation et de cartes à distribuer aux parents pour les tenir au courant de l’avancement de leurs enfants Par ailleurs, Bruxelles Mobilité offre aux sections maternelles des écoles qui s'inscrivent dans la démarche « Plan de Déplacements Scolaire » des tapis de jeu pour jeunes enfants, qui se différencient des tapis de jeu qu'on trouve habituellement dans le commerce en donnant une image plus durable et réaliste de la ville et en mettant en évidence les modes actifs. Les établissements scolaires bruxellois qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement et d'aides matérielles pour des projets de mobilité peuvent s'adresser à Bruxelles Mobilité via pds@sprb.brussels .