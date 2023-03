Bruxelles accueille la réunion annuelle du réseau Icorn du 22 au 24 mars

Cet événement de trois jours au cœur de l'Europe est organisé en tandem avec le Passa Porta Festival 2023, soulignant le lien vital entre l'expression culturelle et l'engagement citoyen dans le développement de sociétés libres et démocratiques.

S’appuyant sur le pouvoir de la musique, de l'art et des histoires, le programme du sommet propose un panel d'ateliers, de spectacles et de réunions politiques, mettant en lumière les questions de migration et de mobilité, d'hospitalité et de solidarité, de projets culturels et d'activisme en exil.

« Accueillir le sommet Icorn s’inscrit dans une longue tradition d’accueil de la ville. Bruxelles a toujours hébergé des auteurs en exil », explique Delphine Houba, échevine à la Culture de la Ville de Bruxelles. « Parmi eux, Charlotte et Emily Brontë, Victor Hugo, Karl Marx, Alexandre Dumas, Lord Byron, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine... En organisant ce sommet, nous poursuivons la mission de Bruxelles de réaffirmer l'importance vitale de la liberté d'expression et des droits humains au cœur du débat. Je défends un monde dans lequel les artistes peuvent pratiquer, créer, réfléchir, exposer, diffuser et vivre sans peur, sans entrave et sans menace. L'art ne peut exister que dans une liberté totale. »

Poursuivant son engagement de longue date au sein du réseau Icorn, la Ville de Bruxelles et la Maison internationale des littératures Passa Porta, en partenariat étroit avec le Théâtre national Wallonie-Bruxelles, accueillent le sommet 2023, avec la participation du réseau Cartooning for Peace.

«Tous migrants», une exposition de Cartooning for Peace

Cartooning for Peace et la Ville de Bruxelles donnent également accès à l’événement au grand public par le biais d’une exposition de dessins de presse qui réaffirme les efforts communs déployés par les partenaires pour aider les dessinateurs et autres créateurs mis en danger en raison de leur travail.

« Tous migrants » sera exposé à la Bourse de Bruxelles à partir du 21 mars, avec des œuvres de dessinateurs du réseau Cartooning for Peace et d’anciens résidents d'Icorn tels que Khalid Albaih, Ali Dorani, Pedro X. Molina et Mana Neyestani.

En parallèle et suite aux partenariats créés dans le cadre de l’organisation du sommet, une nouvelle fresque murale signée de l’artiste et activiste Alaa Satir fleurira également dans l'espace public bruxellois.