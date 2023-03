«Montrez-moi comment on fait»: Jennifer Aniston refuse une demande très particulière de Bertrand Chameroy (vidéo)

Jennifer Aniston et Adam Sandler étaient les invités de « C à vous » ce mercredi 15 mars. Lors de sa chronique Bertrand Chameroy a demandé à la star quelque chose de spécial...

Jennifer Aniston et Adam Sandler étaient sur le plateau de « C à vous » ce mercredi soir sur France 5. Le duo faisait la promotion de leur nouveau film « Murder Mystery 2 ».

Cela a suffi pour que Bertrand Chameroy utilise l’extrait et sorte un flacon de shampoing. « J’ai une barbe aussi, montrez-moi comment on fait » a-t-il adressé à l’actrice. Ce à quoi elle n’a pas vraiment réagi. C’est finalement Adam Sandler, vu dans « Rien que pour vos cheveux » en 2008, qui s’est levé pour administrer un « soin » rapide et vif sur le visage du chroniqueur de « C à vous ». « Lorsque ma marque sera distribuée en France, on fera une démonstration » a-t-elle plaisanté.