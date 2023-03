Joël Minet, le ténor jumétois bien connu du Tour de la Madeleine, sera en concert lyrique ce 18 mars à la Chapelle de Jumet Heigne

Membre de la Société Royale de la Garde Anglaise et ses Ecossais, Joël Minet est une figure bien connue du Tour de la Madeleine à Jumet. Sa première passion, c’est le football. À l’époque, il a fait « ses classes » à Jumet Sport, ce qui le mènera jusqu’en National 3 à Marchienne. La nature l’a doté d’une voix : notre footballeur est ténor. Le chant est sa seconde passion. C’est au hasard des rencontres qu’un metteur en scène, Jacques Taylès, l’entend et lui propose d’auditionner sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Une nouvelle aventure commence avec sa voix hors du commun, puissante, infatigable et brillante, qui sera de toutes les productions de Charleroi-Opérettes : « Gipsy », « Le chanteur de Mexico », « Les Valses de Vienne », « Deux cœurs à Paris »… et bien d’autres. Il est le créateur du directeur du Music Hall Palace dans la comédie musicale Tintin et le Temple du Soleil.

Défenseur de l’opérette

Toujours avec un même souci de la perfection, et malgré un emploi du temps chargé, il suit les cours du Conservatoire Arthur Grumiaux, tout en travaillant la technique vocale avec Vincent Bertrand. Le Festival de Santander ou encore l’Opéra Royal de Wallonie sont très intéressés et font appel à lui pour Boris Godounov, Mefistofele, Don Carlo, Aïda… Il en va de même pour Opéra en plein air, où l’on retrouve notre vaillant ténor dans les productions du Conte d’Hoffmann, de Don Giovanni… Partout où il se produit (Lille, Auderghem, Mons…), Joël Minet défend l’opérette avec ardeur. Pétri de générosité et de sincérité, l’artiste marque le public par sa spontanéité, par cette voix qui vient du cœur et qui va droit au cœur. Parmi les chants d’opérettes et d’opéra au programme à Jumet : « L’Arlésienne », « Tosca », « Le Rossignol », « O sole mio »… et bien d’autres connus du public.