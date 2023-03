«Sir Michael Caine: Du monde ouvrier aux Oscars de la gloire»: une leçon de vie avec sir Michael Caine

À 90 ans depuis ce 14 mars, sir Michael Caine est une légende vivante du cinéma. Jamais véritablement une star comme son ami Sean Connery, mais un acteur toujours fascinant, même quand il lui est arrivé de se fourvoyer dans quelques navets. Il a traversé avec une distance amusée septante années de théâtre et de cinéma.

Son secret ? Une humilité réelle, qui lui a permis de glaner auprès des plus grands les meilleurs conseils pour durer, et une générosité véritable, qui l’a amené à partager ce savoir avec les plus jeunes générations. Né dans les quartiers pauvres de Londres, il perça au cinéma grâce à Hollywood, qui ne snoba pas son accent cockney. Il ne l’a pas oublié.