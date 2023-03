Procès des attentats à Bruxelles: «Vous n’aurez pas ma haine, c’est la justice que je souhaite», dit le papa d’Aline Bastin

«Vous n’aurez pas ma haine, car je vous plains sincèrement», a poursuivi ce père, ajoutant que la vie de sa fille a été belle, tandis que les accusés sont dans «une bulle de haine et de mort». Les personnes qui sont décédées «ne demandent pas qu’on les pleure, mais qu’on les continue», a-t-il dit.

«Vous n’aurez pas ma haine, car la haine c’est vouloir la mort de l’autre, et je ne veux la mort de personne, c’est la justice que je souhaite», a déclaré Pierre Bastin, le papa d’Aline Bastin, une jeune femme de 29 ans décédée dans l’explosion à Maelbeek.

«Vous n’aurez pas ma haine, mais vous n’aurez pas non plus mon pardon. Je ne sais même pas si le pardon vous intéresse, car le pardon, c’est la rencontre de deux volontés», a déclaré ce médecin de la région liégeoise. «Au terme de ce procès, et quelle qu’en soit l’issue, le fil qui nous relie sera rompu. Vous sortirez de notre vie à jamais».