Le Royaume-Uni interdit «avec effet immédiat» TikTok sur les appareils gouvernementaux

«Nous allons interdire l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux», et ce avec «effet immédiat», a déclaré au Parlement le ministre d’État Oliver Dowden, dont le portefeuille inclut la cybersécurité.

«Étant donné le risque particulier autour des appareils du gouvernement, qui peuvent contenir des informations sensibles, il est à la fois prudent et proportionné de restreindre l’utilisation de certaines applications», en particulier celles qui accèdent et stockent une «quantité importante de données», a-t-il ajouté.

Selon le Wall Street Journal et d’autres quotidiens américains, la Maison-Blanche a posé un ultimatum: si TikTok reste dans le giron de son propriétaire, le groupe chinois ByteDance, elle sera interdite aux États-Unis.

«Les États-Unis devraient cesser de diffuser fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire» aux entreprises étrangères, a ajouté le porte-parole.