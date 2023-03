Des dizaines d’écoles du Brabant wallon mobilisées pour la libération de Divine

Une nouvelle mobilisation pour Divine N’Sunda est prévue à Chastre ce 16 mars Ce jeudi 16 mars, Divine passe son 45e jour au centre de détention. Un triste anniversaire que la direction de la petite école de Gentinnes et sa direction veulent célébrer avec une action symbolique.

Lors d’une précédente action. - J’habite à Chastre Un appel à la solidarité a été lancé. - D.R.

Par C.L.

« Ce jeudi à 8h40, tous les enfants de la Petite École de Gentinnes, le corps enseignant et les parents formeront une grande chaîne humaine reliant l’école au domicile de Divine N’Sunda », peut-on lire sur le groupe de soutien qui s’est créé sur Facebook.

Une action symbolique, massivement soutenue par le directeur de l’établissement, Dimitri Crickillon.

Une invitation à la solidarité

Le directeur fait appel à la solidarité entre écoles pour soutenir la Petite École de Gentinnes dans ses démarches pour Divine N’Sunda mais aussi pour défendre les valeurs fondamentales portées par les différents réseaux d’enseignement en Belgique. Dès lors, il demande aux différentes écoles du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles de marquer symboliquement leur soutien, à travers un chant, une intention, une chaîne humaine… Dans le but de défendre les valeurs prônées par l’enseignement du réseau.

Une rencontre prévue avec Nicole de Moor

« La demande du comité de soutien de rencontrer Nicole de Moor, Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, a été entendue et un rendez-vous a été fixé au lundi 20 mars en son cabinet », explique Julie, membre du comité de soutien à Divine. Lors de cette rencontre, le comité rendra également la pétition lancée il y a plusieurs semaines, et qui a déjà récolté plus de 9000 signatures.