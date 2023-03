De la qualité pour vos chiens

Des manteaux toutes tailles, des jouets, produits naturels Dexter & Mango comme des shampoings solides et différents baumes mais aussi des friandises, articles de mastications Dog’s kitchen, colliers, laisses, paniers… J’essaie de proposer des produits que l’on ne trouve pas dans les grandes enseignes.

Que peut-on trouver chez « Tiques et puces » ?

Je ne trouve pas toujours des articles qui me plaisent ailleurs donc maintenant, ici, j’ai le choix ! J’aime également le monde animalier évidemment.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

La boutique est ouverte depuis le 3 janvier à mon domicile. J’ai choisi Mozet car il n’y a pas de boutique de ce style dans les alentours sauf les grandes enseignes sur la N4.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Écoute, conseil, et ne surtout pas forcer la vente !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Ma clientèle est composée de personnes du village ou des villages avoisinants. Des clients sympathiques qui aiment acheter de la qualité et gâter leurs chiens.

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

Je les emmènerais à Mozet en premier lieu car il s’agit d’un des plus beaux villages de Wallonie ! Ensuite, nous irions visiter les grottes de Goyet et la réserve naturelle de Sclaigneaux mais aussi profiter des promenades balisées dans les différents villages de la commune.

Avez-vous des projets pour la suite ?

J’ai quelques pistes à approfondir.

Le mot de la fin est pour vous !

N’hésitez pas à venir sonner ! Et oui, l’entrée se fait par la porte de mon habitation. Vous trouverez les horaires d’ouverture sur ma page Facebook : « Tiques et puces » ou en me téléphonant, car les horaires sont variables étant donné que j’ai un autre travail. À bientôt !

Benoît Dekeyzer