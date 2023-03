Catherine, employée modèle chez LIDL en France, a travaillé pendant 27 ans pour l’enseigne: la mère de deux enfants s’est suicidée, «elle était fière de travailler chez LIDL…»

Nos confrères ont contacté l’enseigne, qui avait lancé en 2022 la campagne « Bien plus qu’un job » dans le but d’améliorer sa marque d’employeur, pour en savoir plus sur leurs méthodes de management. Si LIDL a refusé de répondre via une interview, un porte-parole a répondu dans une lettre à « Cash Investigation ».