Sophie Pendeville: «Si je veux bien manger, je vais chez les autres!»

Chaque année, vous faites l’émission avec le candidat belge de la saison en cours de « Top chef ». Sauf que César, même s’il travaille en Belgique, est en fait marseillais d’origine. Ça fait une différence ?

Non, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est sympa avec « A la sauce belge », c’est de travailler chaque année avec un autre chef. Cette fois-ci, c’est plus axé sur la street food puisque c’est la spécialité de César. Mais de la street food un peu plus gastronomique, tout en restant accessible et surtout avec des produits belges.