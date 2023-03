L’information aux voyageurs momentanément perturbée jeudi matin dans les gares du pays

En cause: un incident technique au sein d’un centre de données d’Infrabel, a indiqué à l’agence Belga le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

«Une partie du système informatique d’Infrabel est tombé en panne aux alentours de 09h00 jeudi, sans que ça n’ait de conséquences, dans un premier temps, car il s’agit d’un système redondant», explique un porte-parole d’Infrabel. «Toutefois, on a relancé le système peu avant 09h30, à la fin de l’heure de pointe matinale, et cette intervention a généré des perturbations, à l’échelle nationale, dans le dispositif transmettant les informations vers les systèmes d’affichage et de sonorisation de la SNCB», poursuit-il.