Il n’est pas toujours possible de se rendre à la gare en transport en commun ou à vélo pour prendre le train. Reste la voiture. Encore faut-il la garer. Il reste encore des parkings gratuits, notamment à Statte en région hutoise. Mais souvent, il faut payer le stationnement. Plusieurs tarifications cohabitent, selon que l’on soit un voyageur du rail ou non. Nous nous sommes limités à trois cas de figure dans l’infographie ci-dessous. Il existe aussi des tarifs spécifiques pour le week-end et les jours fériés, la carte dix accès, l’abonnement pour la nuit ou encore le paiement à l’heure. Tout n’est pas disponible partout. Ainsi, il n’est pas possible d’avoir un abonnement annuel à la gare d’Arlon.