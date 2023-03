Crise de l’accueil: des demandeurs d’asile disent leur détresse à une délégation de parlementaires

Quelques demandeurs d’asile entourés de volontaires qui leur viennent en aide ont livré leur récit, parfois poignant, et interpellé les députés sur leur situation, faite d’errance, d’incompréhension et d’incertitude depuis plusieurs mois. Ces personnes ont trouvé refuge dimanche dans un bâtiment du centre de Bruxelles, sur le boulevard Albert II, appelé à accueillir le futur centre fédéral de crise. La police surveille les lieux afin d’éviter que de nouveaux occupants s’installent. Pour tenter de débloquer la situation, le gouvernement bruxellois a proposé un logement temporaire mais l’offre a été déclinée car l’accueil ne relève pas de Fedasil et n’ouvre pas les droits qui y sont liés.

Dans le bras de fer qui s'est engagé avec les autorités, le comité de soutien de ces occupants a invité des parlementaires à les rencontrer. Une invitation qui a recueilli une réponse favorable à gauche et au centre francophone, pas à droite ni au CD&V. Jeudi matin, les députés François De Smet (DéFI), Claire Hugon et Séverine de Laveleye (Ecolo), Gladys Kazadi (Les Engagés), Nabil Boukili et Maria Vindevoghel (PTB), Els Rochette (Vooruit) et Stijn Bex (Groen) ont rencontré sur place quelques demandeurs venant de Palestine, d'Afghanistan, du Yémen ou encore de Guinée Conakry.

Chacun d’entre eux a la Belgique comme premier lieu de demande de protection temporaire et devrait dès lors être accueilli par elle le temps que celle-ci soit examinée. Mais face à la saturation du réseau, les mois passent et ils dorment à la rue ou dans des abris de fortune. Ils reçoivent des rendez-vous qui sont ensuite reportés, sont livrés à eux même dans un dédale administratif et humanitaire et tentent de trouver leur chemin. Ce n’est que grâce à l’aide des associations et comités de soutien qui se sont créés au fil du temps qu’ils ne sombrent pas.

«Nous sommes dans cet endroit comme dans une forteresse, une de ces forteresses en Belgique qui nous protège du froid et de la pluie et nous évite de dormir à la rue», a expliqué Y., 50 ans, originaire de Gaza qui a laissé sa famille pour venir en Belgique. «Nous demandons des solutions immédiates car nous sommes fatigués. Cela fait des mois que l’on dort dans les rues sans savoir où aller», a renchéri I., jeune berger originaire de Guinée Conakry. «Notre message ne concerne pas que les 70 personnes qui sont ici mais peut-être 700 ou 800 personnes, et d’autres qui vont continuer à arriver. Durant les 5 mois que j’ai passés dans la rue, j’aurais pu faire des choses, suivre des programmes au lieu de dormir dans la rue», a ajouté un de leurs compagnons.