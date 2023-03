Roger Deridder a disparu ce mercredi à l’hôpital Sainte-Thérèse à Montignies-sur-Sambre

Roger Deridder mesure approximativement 1m65 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait une veste doudoune noire épaisse, un pantalon de pyjama bleu et des baskets blanches. Il peut paraître confus et désorienté.

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet de Charleroi.