«Il devrait embrasser les pieds d’Ancelotti»: un journaliste espagnol s’en prend violemment à Eden Hazard

Eden Hazard n’est décidément pas épargné par la presse ibérique. Quelques jours après la publication de son large entretien avec Vincent Langendries, où il se livre sur de nombreux sujets, le Brainois se retrouve à nouveau dans les médias espagnols…

Ce mercredi, l’ailier est à nouveau resté sur le banc durant l’entièreté de la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Au terme de cette joute, le journaliste espagnol Antonio Romero s’en est pris directement à l’ancien capitaine des Diables rouges dans l’émission El Larguero. « Eden Hazard est un ingrat. Il est arrivé gros avant sa première saison, encore plus gros avant sa deuxième, et encore plus gros avant sa troisième. Il a admis publiquement qu’il n’aimait pas travailler et il a trompé les fans du Real Madrid en leur promettant le retour du vrai Eden Hazard cette année… Mais, en réalité, il devrait embrasser les pieds de Carlo Ancelotti. Il a essayé de le ramener en tant que footballeur, alors que ce n’est pas possible. Désormais, c’est un ex-footballeur. C’est pour cette raison que l’entraîneur madrilène le couvre à chacune de ses sorties médiatiques. Il est vraiment devenu comme Mariano ou Bale… »