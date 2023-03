«Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, c’est un acte de folie»: Steven Di Salvo devant les Assises pour l’assassinat de sa compagne à Berloz

Le 22 juin 2020 à Berloz, Steven Di Salvo a tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Un couple de voisins, habitants du quartier depuis de nombreuses années, a décrit le couple comme un couple classique et sans histoire. Cette famille ne faisait pas de bruit dans le quartier et ne semblait pas animée de disputes. Les enfants jouaient normalement et le couple semblait très amoureux et complice. « Le couple n’était pas exubérant. Il était discret et sans histoire. À la fin de la période de confinement, Jessika semblait contente que ses enfants retrouvent l’école », ont exposé les voisins.