Un trentenaire de St-Nicolas, sans permis, arrêté après une course-poursuite en voiture de Chênée à Liège

Ce mercredi après-midi vers 16h30, une patrouille de la police de la zone Secova a constaté que le passager d’un véhicule mettait rapidement sa ceinture de sécurité à la vue des policiers qui ont alors contrôlé la plaque d’immatriculation de la voiture arrêtée à un feu rouge à Chaudfontaine. Et ils se sont rendus compte que cette plaque d’immatriculation ne correspondait pas au véhicule et que la plaque avant et la plaque arrière n’étaient pas identiques, la plaque arrière ayant été volée. Les policiers suivent ensuite ce véhicule de Chaudfontaine jusque Chênée sur le quai Borguet puis tentent d’intercepter le véhicule mais le conducteur refuse d’obtempérer.

Une course-poursuite s’engage et le véhicule emprunte une rue à contre-sens, brûle deux feux rouges, traverse un ilot central et emprunte une bande en sens inverse puis se retrouve finalement bloqué dans la circulation sur le quai Mativa à Liège. C’est là que les deux occupants de la voiture sont interpellés. Dans la voiture, les policiers retrouvent un pistolet à air comprimé dans le sac du conducteur. Un conducteur qui n’a pas de permis, qui circule dans un véhicule qui n’est pas assuré ni immatriculé et qui est contrôlé positif, sous influence de drogues !