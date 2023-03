Cette vidéo ne montre pas la "fabrication" de faux riz, mais la préparation artisanale du Murmura en Inde

"La fabrication du riz long grain, parfumé quelque part en Inde. Actuellement, on ne cultive plus le riz. On le fabrique", croit savoir un internaute ayant publié cette vidéo sur Facebook. "Et nous, nous aimons bien…", ponctue-t-il avec ironie.

La séquence de 30 secondes montre un homme assis devant un four en terre sur lequel repose une vaste récipient, qui mélange vigoureusement à l'aide d’une longue louche ce qui s’apparente à du riz blanc. Il le projette ensuite sur un grand tamis.

Nous avons effectué une recherche d’images inversée avec l’outil InvidWeVerify pour trouver l'origine de cette vidéo sur la toile. Nous la retrouvons diffusée le 4 janvier 2023 sur une chaîne YouTube consacrée à la "street food" ou cuisine de rue, sous le titre "Puff rice factory" ou "usine de riz soufflé", en français. L’un des hashtags qui l’accompagnent évoque la street food indienne: #indianstreetfood.

L'auteur de cette chaîne YouTube se présente comme un passionné de cuisine artisanale et simple. Le riz soufflé indien, qui est comparable au popcorn, en fait partie.

Des photos de l’AFP montrent d’ailleurs la transformation en usine, une fois récolté, du riz indien soufflé (en haut, photos de gauche et droite). La photo en-dessous montre du riz soufflé agrémenté d'arachides vendu dans la rue.

Une ouvrière indien sèche le riz pendant le processus de fabrication du riz soufflé dans un atelier à Bareja, à environ 30kms. d’Ahmedabad le 22 juin 2011. ( AFP / SAM PANTHAKY) Le fabricant indien Kamlesh Patel examine la qualité du riz pendant le processus de fabrication du riz soufflé dans un atelier à Bareja, à environ 30kms. d’Ahmedabad le 22 juin 2011. ( AFP / SAM PANTHAKY)

Un vendeur indien vend du riz soufflé garni d’arachides grillées, une collation rapide, lors de la célèbre 'Bengaluru Kadalekai Parishe' ou Bangalore Peanut Fair dans la région de Basavanagudi à Banglaore le 17 novembre 2014 ( AFP / MANJUNATH KIRAN)

Le riz soufflé indien est localement appelé "Murmura". La préparation peut se faire dans une cuisine, ou de manière artisanale dans un fastfood ou streefood.

Dans ce cas, la cuisson obéit à un procédé artisanal durant lequel le cuisinier chauffe du riz à souffler dans un four rempli de sable, comme on le voit dans cette autre vidéo où les étapes sont visibles de plus près.

Une recherche avec les mots-clés "Murmura rice making" ("préparation du riz murmura" en français) affiche plusieurs autres vidéos (1,2,3...) qui montrent que le procédé de préparation de cet aliment est le même que celui observé sur la vidéo virale: le riz à souffler est placé dans un four à sable (images de gauche), que l'on remue avec un long ustensile formé de plusieurs bâtons de bois (images de droite).

Les grains de riz éclatent pour former le riz soufflé (images de gauche) qui est ensuite extrait vers un tas de riz ayant suivi le même procédé(images de droite).

La vidéo virale n'a donc rien à voir avec la fabrication de riz en plastique ou artificiel, il s'agit d'une préparation artisanale très courante.

Le "faux riz", une rumeur tenace

Ce type d'affirmations infondées a déjà fait l'objet de vérifications par l’AFP (1,2). Elles s'accompagnent souvent d'accusations contre des pays comme la Chine ou l'Inde, qui chercheraient soi-disant à "exterminer" les Africains en leur fournissant des céréales toxiques.

Selon nos confrères des Observateurs de France 24, qui avaient consacré une longue enquête à ce sujet en 2017, la rumeur prend forme au début des années 2010. En 2011, le site Asia News affirme que du faux riz à base de patates douces et de résine industrielle synthétique serait commercialisé dans la ville de Taiyuan, dans la province de Shaanxi. Selon Asianews, une association officielle de restaurateurs aurait affirmé que manger trois bols de ce faux riz équivaudrait à ingérer un sac en plastique. Dans cet article, aucun fait, chiffre ou source officielle ne vient donner corps aux affirmations d’Asianews.

La rumeur fait alors le tour du monde, et celui de l’Afrique : au Sénégal, où le riz est l’aliment de base, de nombreux médias en ligne invitent leurs lecteurs à “faire attention en achetant du riz”.

En décembre 2016, peu avant les fêtes, les douanes du Nigeria saisissent à Lagos, la capitale économique du pays, une centaine de sacs présentés comme étant des sacs de “riz en plastique”. Pendant quelques jours, la rumeur semble avérée : mais des analyses menées par l’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des médicaments (NAFDAC) permettent d’établir, quelques jours plus tard, que le riz incriminé n’est pas en plastique, mais “contaminé par des micro-organismes” et “impropre à la consommation humaine”.

Quelques temps plus tard, en août 2018, au Liberia, le ministre du Commerce, Wilson Tarpeh, s’est vu dans l’obligation de donner une conférence de presse pour démentir les rumeurs affirmant que le riz vendu par des Libanais dans le pays contenait du plastique.

Le site libérien Allafrica indique que le gouvernement a par la suite demandé aux laboratoires nationaux de mener une batterie de tests, lesquels ont mis en évidence que le “riz en plastique” n’était autre qu’un riz organique, aux propriétés nutritives parfaitement normales.

Bien que cette rumeur a été démentie plusieurs fois, des dizaines de vidéos et publications Facebook continuent d'affirmer, aujourd'hui encore, que du "riz en plastique" existe bel et bien.

Produire localement

Le riz est par ailleurs au centre du débat sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique, notamment à l’aune des retombées économiques mondiales - inflation, hausse des cours des céréales et de l'énergie - de la guerre en Ukraine.

De plus, en septembre 2022, l’Inde, grand exportateur vers l'Afrique, a interdit l’exportation des brisures de riz (du riz à moindre prix et aux grains fracturés accidentellement ou non) très consommé sur le continent.

L'Afrique représente 32% des importations mondiales de riz pour 13% de la population mondiale, selon Africa Rice, un centre de recherche basé à Abidjan, formé de 28 pays membres.



"La production locale de riz ne couvre qu'environ 60% de la demande actuelle en Afrique subsaharienne", souligne le centre.

Ainsi, la décision indienne de limiter ses exportations a créé la panique dans plusieurs pays africains où le riz est une denrée essentielle.